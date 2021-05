Kev Adams et le Fridge Comedy Room - L'intégrale du 02 mai

publié le 03/05/2021 à 17:22

Kev Adams et sa bande de potes reviennent dans un nouvel épisode particulièrement drôle et riche en surprises. Comme chaque mois, le nouveau trublion de Fun Radio s'évertue à vous faire rire avec de jeunes talents de la scène humoristique.

Dans cette émission du mois de mai, Kev Adams a convié John Eledjam (comédien, humoriste qu'on a déjà pu apercevoir dans la série Soda aux côtés de Kev Adams), Marion Gagnot (animatrice radio et télé), Tareek (humoriste découvert dans La France a un incroyable talent), et Florence (humoriste belge qui a prouvé son talent de sniper lors du précédent clash-clash).

Au programme : "les anecdotes" (chaque intervenant autour de la table a dévoilé une petite histoire vraie mettant en lumière un moment de solitude vécu sur scène devant le public), "les blagounettes" (au téléphone, des auditeurs et auditrices balancent leurs plus belles vannes. Kev Adams offre un cadeau au plus drôle) et le fameux clash-clash (chacun balance sa plus belle vanne). Plusieurs sketchs sont venus ponctuer l'émission également.

Kev Adams et le Fridge Comedy Room est à découvrir chaque mois sur l'antenne de Fun Radio.