Kev Adams et le Fridge Comedy Room - L'intégrale du 04 avril

publié le 06/04/2021 à 15:33

Ils sont de retour pour un nouvel épisode encore plus fou que les précédents. Kev Adams et sa team du Fridge Comedy Room s'installent comme chaque mois sur notre antenne le dimanche (de 12h à 14h désormais) pour vous divertir pendant deux heures avec un programme particulièrement savoureux (jeux, sketchs joués en direct et autres rigolades).

Pour cette émission du mois d'avril, votre humoriste et comédien préféré vous a concocté une spéciale stand-up dans laquelle les talents des humoristes sont mis en lumière. Une requête des auditeurs et auditrices que Kev Adams a entendu et a décidé de satisfaire en proposant cinq sketchs.

Et comme pour chaque émission, notre tête d'affiche de Fun Radio s'est entouré d'une équipe de choc, différente de celle du mois précédent. "Un sacré recrutement", a insisté le comédien de 29 ans avant de passer à l'incontournable présentation de ses talents. Edgar-Yves (humoriste déjà présent lors de certaines émissions), Marion Gagnot (animatrice radio à la repartie cinglante qui remporte chaque mois le clash-clash), Tareek (humoriste découvert dans La France a un incroyable talent), Majid Berhilac (humoriste qui officiait dans Les Lascars gay), et Florence Mendez (joli talent de la scène qui a montré tout son savoir-faire lors de son sketch et de la séquence du clash-clash).

Au programme : "les anecdotes" (chaque intervenant autour de la table a dévoilé une petite histoire vraie mettant en lumière un moment de solitude vécu sur scène devant le public), "les blagounettes" (au téléphone, des auditeurs et auditrices balancent leurs plus belles vannes. Kev Adams offre un cadeau au plus drôle), "il l'a dit, il l'a pas dit" (Kev dévoile des phrases dîtes ou non autour de la table) et le fameux clash-clash (chacun balance une vanne).

Kev Adams et le Fridge Comedy Room est à découvrir chaque mois sur l'antenne de Fun Radio.