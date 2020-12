L'Elektric Park Festival revient en 2021 sur deux jours !

publié le 03/12/2020 à 11:25

"On a envie de croire à 2021". Les organisateurs de l'Electrik Park Festival n'ont pas caché leur ambition de mettre en place une nouvelle édition de leur événement d'ici les douze prochains mois.

Très optimistes malgré le contexte sanitaire actuel, les programmateurs ont laissé un long message sur les réseaux sociaux dans lequel ils détaillent la mise en vente des billets pour assister au show, prévu en septembre 2021.

"On rêve de sourires, de musique en plein air de foule dansante. On a aussi envie de voir les choses en grand. C'est pourquoi Elektric Park aura pour la première fois lieu sur deux jours : samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021 ! Et comme c'est bientôt Noël, on souhaite vous offrir le dimanche à toutes les personnes nous ayant fait confiance en gardant leur 2020", peut-on lire sur le compte Instagram du festival.

Une bonne nouvelle qui aura de quoi réjouir les festivaliers en manque de musique. Il vous est possible de réserver vos places sur le site internet de l'événement.