La 5e édition de Fun Radio Ibiza Experience est reportée au jeudi 21 octobre 2021

publié le 26/01/2021 à 08:10

En raison des dernières annonces du gouvernement, relatives aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, Fun Radio est à nouveau contrainte de reporter la cinquième édition de son événement phare Fun Radio Ibiza Experience.



En lien avec l’Accor Arena, la nouvelle date pour cette cinquième édition est désormais fixée au jeudi 21 octobre 2021. Dans ces circonstances exceptionnelles, Fun Radio et Hi Ibiza, producteur du show, conservent les mêmes ambitions artistiques pour l’édition qui aura lieu en avril prochain : ils tiennent à remercier le public et tous les artistes pour leur constante fidélité et leur enthousiasme intact. Nous comptons sur votre présence pour venir faire la fête avec nous.

Informations pratiques :

Tous les billets pour la date initiale restent valables pour le 21 octobre 2021.