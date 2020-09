La 5e édition de Fun Radio Ibiza Experience est reportée au vendredi 2 avril 2021

publié le 30/09/2020 à 07:00

En raison des dernières annonces du gouvernement, relatives aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, Fun Radio est à nouveau contrainte de reporter la cinquième édition de son événement phare Fun Radio Ibiza Experience, prévue le 19 novembre 2020 à Paris, à l’AccorHotels Arena.



En lien avec l’AccorHotels Arena, la nouvelle date pour cette cinquième édition est désormais fixée au vendredi 2 avril 2021. Dans ces circonstances exceptionnelles, Fun Radio et Hi Ibiza, producteur du show, conservent les mêmes ambitions artistiques pour l’édition qui aura lieu en avril prochain : ils tiennent à remercier le public et tous les artistes pour leur constante fidélité et leur enthousiasme intact.

Informations pratiques :

Tous les billets pour la date du 19 novembre restent valables pour le 2 avril 2021. Les spectateurs qui le souhaitent peuvent obtenir le remboursement intégral de leur billet : nous les invitions à se rapprocher du réseau ou du point de vente où ils l’ont acheté avant le 31 janvier 2021.