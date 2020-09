La nuit du podcast : "All Stars" s'installe sur l'antenne de Fun Radio

publié le 28/09/2020 à 14:31

Fun Radio fête le podcast ! À l’occasion de la journée internationale du podcast le 30 septembre, les radios du Groupe M6 proposent pour la première fois à leurs auditrices et leurs auditeurs une nuit de podcasts.



De minuit à 4 heures, RTL, RTL2 et Fun Radio diffuseront leurs podcasts natifs incontournables mais aussi les nouveautés de cette rentrée. L’occasion de découvrir des programmes audio originaux, instructifs, passionnants, avec des signatures fortes.

Faits divers, société, écologie, histoire du rock, musique, cinéma, sexualité des Français… Vous découvrirez une offre de podcasts natifs riche et variée.

Fun Radio diffusera les deux premières saisons d'All Stars, un podcast en forme de long entretien-confession avec un DJ mondialement connu. Celui-ci revient, au micro de Sébastien Joseph, sur les moments forts qui ont jalonné son parcours.

Martin Solveig et Bob Sinclar se confient

All Stars, saison 1 : Martin Solveig. Figure incontournable de la scène électro, il raconte sa carrière, ses succès, ses échecs et ses collaborations dans un entretien exceptionnel qui permet de (re)découvrir cet artiste qui d'ordinaire s'exprime plus derrière les platines que devant un micro.



All Stars, saison 2 : Bob Sinclar. Pilier incontournable de la French touch, il revient sur son parcours de DJ, de producteur mais aussi d'entrepreneur. Dans un entretien intime, l'artiste se dévoile comme jamais pour la deuxième saison du podcast All Stars.

✨@RTLFrance @RTL2officiel et @funradio_fr présentent LA NUIT DU PODCAST✨

▶️À l’occasion de la journée internationale du podcast, les radios @M6Groupe bouleversent leur programmation en proposant à leurs auditeurs une nuit de podcasts. - Mercredi 30 septembre de minuit à 4h pic.twitter.com/OxW0NSvcpc — RTL Pro : RTL - RTL2 - FUN RADIO (@RTL_presse) September 28, 2020