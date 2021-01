Le son de la semaine : remportez un iPad d'Apple

publié le 11/01/2021 à 06:00

Le dernier modèle d'iPad rien que pour vous. Pour ce nouveau son de la semaine, notre antenne continue de vous faire gagner un produit de la marque Apple, qui sans nul doute vous fera très plaisir. En effet, Fun Radio vous offre la possibilité de rafler la dernière tablette de la marque à la pomme.

Pour prétendre à son obtention, rien de plus simple. Il vous suffit d'écouter l'antenne de Fun Radio tous les jours. Une fois que vous entendez le titre QueLoQue de Major Lazer et Paloma Mami envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS) et la tablette est livrée chez vous. N'oubliez pas, le son de la semaine peut tomber à tout moment... seulement sur Fun Radio.



> Major Lazer & Paloma Mami - QueLoQue (Official Letra/Lyric Video)