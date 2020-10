publié le 22/10/2020 à 12:44

Est-il nécessaire d'avoir un ou une partenaire afin d'avoir une vie intime épanouie ? Pour la chanteuse Lily Allen visiblement non. L'artiste britannique de 35 ans vient de dévoiler ce jeudi 22 octobre un modèle de sextoy avec la célèbre marque Womanizer. Le but : briser une fois pour toute le tabou autour de la masturbation féminine et des fausses idées souvent liées à cela.

"L'idée, c'était surtout d'être une sorte de porte-parole de la marque et de porter ce discours sur la masturbation féminine et la liberté", a souligné l'interprète de Smile lors d'un entretien accordé à Marie Claire.

Même si son implication dans la création de ce jouet sexuel reste minime (elle s'est occupée du choix des couleurs), il n'en est pas moins important. La marque allemande, qui a lancé sa campagne avec le hashtag #IMasturbate [je me masturbe, ndlr], l'a tout logiquement nommée "Cheffe de la libération".

