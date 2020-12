publié le 18/12/2020 à 10:24

Son parcours est incroyable. Martin Jensen a commencé à mixer alors qu'il était mécanicien. Il travaillait dans la boutique de ses parents tout en exerçant sa passion pour la musique électronique. Difficile d'allier les deux et pourtant cet artiste danois a réussi à se faire une place de choix parmi les DJs actuels.

Découvert en 2016 dans l'Hexagone avec le morceau Solo Dance, l'artiste de 29 ans ne cesse d'enchaîner les projets. Son nouveau titre Running Back To You diffusé sur notre antenne en est le parfait exemple. Le DJ est revenu, au micro de notre animateur Alex Wat, sur cette année 2020 très particulière : pandémie, développement des concerts en ligne... Martin Jensen s'est confié sur les événements qui ont jalonné ces douze derniers moi.

"On a eu les plus grands artistes qui faisaient des streams dans le monde. On eu des millions de vues. Je vais aussi être juges dans The X Factor (...) Franchement je n'ai pas à me plaindre avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment", a confié le DJ. Une belle mentalité positive que l'artiste a souhaité partager avant de prendre les platines pour nous offrir près vingt minutes de mix.