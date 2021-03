publié le 25/03/2021 à 12:22

Ils sont à l'affiche d'un concert digital événement diffusé jeudi 25 mars. Martin Solveig et Kungs, deux emblématiques DJ de la scène électro française, nous ont fait part de leur ressenti suite à l'enregistrement de leur mix retransmis dans le cadre de l'hommage à Tomorrowland Winter - annulé cette année 2021 en raison du contexte sanitaire trop instable.

Les deux amis, qui se connaissent très bien, on en effet eu la chance de manipuler leurs platines à l'Alpe d'Huez. Une programmation entièrement française puisque Martin Solveig et Kungs sont accompagnés du duo Ofenbach, mais aussi de l'artiste Klingande. "Ils nous ont dépêchés en haut d'une montagne. Tout ça dans le respect des normes sanitaires en vigueur, sans aucun public. Ils ont organisé une production assez impressionnante (...) On a eu la chance de mixer en haut des pistes avec un magnifique coucher de soleil", ont détaillé les deux artistes qui joueront en B2B.

Le show est à suivre dès 16 heures sur la page YouTube de Tomorrowland. Fun Radio vous partagera quelques-uns des moments les plus forts sur notre antenne.

Un événement qui fédère les artistes

Dans un contexte sanitaire de plus en plus incertain, l'événement mis en place par les équipes de Tomorrowland se veut offrir une bulle de fraicheur au public, mais aussi aux artistes. Loin des scènes depuis plus de douze mois, un concert digital comme celui-ci leur permet de partager leur art au public. "On est tous hyper affectés par ce qui se passe depuis plus d'un an. Même si on n'est pas forcément dans la galère, à titre individuel on est extrêmement sensible. Nous, on joue pour le public et on a une carrière musicale qui se fait avec le public. Quand le public n'est pas là, on se sent orphelin, un peu seul et dans son coin", a expliqué Martin Solveig, avant de rajouter "j'ai décidé de laisser passer la période [confinement, ndlr] avant de prendre la parole musicalement".

Un choix tout à fait respectable, mais pourtant tout autre pour Kungs, qui, de son côté, compte bien sortir de nouvelles musiques d'ici les prochains mois. "Il n'y aura jamais de nouveau This Girl, mais il y a plein de nouveaux morceaux qui sortiront avant l'été. J'ai trois single qui vont sortir avant cet été". Une bonne nouvelle qui aura de quoi faire plaisir à son public.