Martin Solveig prend les platines dans "Bruno dans la radio"

publié le 04/12/2019 à 11:22

Il nous jouera ses plus grands tubes. À l'occasion de la sortie de son nouveau single, la star des platines va se joindre à l'équipe de la matinale de notre antenne. Le compositeur de Hello, All Stars, ou bien encore Intoxicated sera notre DJ du vendredi.

Aux côtés de Bruno, l'artiste aux tubes planétaires nous présentera son dernier titre lors d'un entretien et d'un mix préparé spécialement pour l'occasion. Habitué de nos studios, l'ancien choriste des Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly est déjà venu à la rencontre de l'équipe de Bruno dans la radio en mars dernier lors de Tomorrowland.

Pour rappel, l'ambassadeur de la French Touch sera la tête d'affiche de notre prochain évènement qui aura lieu à Rennes : le Party Fun Live. Il montera sur scène et sera accompagné de Boston Bun, jeune producteur originaire de Paris qui s'est fait connaître grâce à sa mixtape Lean House.

🎧 @martinsolveig sera notre DJ du vendredi chez @BRUNOFUNRADIO 💙

👉🏻 En attendant écoutez son podcast original par ici : https://t.co/9kvZuCQYTP pic.twitter.com/8dBabRSqiR — Fun Radio France (@funradio_fr) December 3, 2019