My Future : participez au salon étudiant innovant pour la jeunesse

Crédit : Capture d'écran site internet My Future

My Future, le salon étudiant innovant

publié le 06/01/2021 à 11:15

Un salon qui accompagne la jeunesse. My Future est là pour guider de jeunes étudiants dans leur avenir professionnel. Dans un cadre haut-de-gamme et idyllique les étudiants pourront y trouver leur formation, leur stage/alternance ou leur 1er emploi en même temps.

Il sera possible d'échanger avec des coachs Parcoursup et participer à des conférences d'influenceurs afin que le meilleur de chacun puisse émerger. Le but principal étant de favoriser l'échange pour préparer au mieux son futur.

Le salon, très bien pensé, se démarque des autres grâce à son format innovant. En effet, les stands ont été pensés de manière à se fondre dans ce lieu sportif et historique de Paris, le Parc des Princes. Conférences, interviews, after-work, tout a été imaginé pour que l’expérience soit maximale, dans un lieu unique, en respectant les règles sanitaires. Rendez-vous les 29 et 30 janvier prochain pour assister à ce salon d'exception.