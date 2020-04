"Private Party Fun" : Adrien Toma et Elliot prennent le contrôle des platines

publié le 24/04/2020 à 15:46

Une soirée mémorable avec Fun Radio. Depuis le confinement, il est très difficile de pouvoir faire la fête avec ses ami(e)s. C'est la raison pour laquelle notre antenne vous propose de nous rejoindre ce vendredi 24 avril pour une Private Party Fun.

En compagnie d'Adrien Toma, notre DJ résidant, et Elliot, notre animateur, on vous propose de vous changer les idées pendant deux heures, de 21 heures à 23 heures. Les premières soirées avaient réuni de nombreuses personnes. Auditrices et d'auditeurs étaient ravi.e.s d'assister à ce rendez-vous.

Si vous souhaitez participer à cet événement, rien de plus simple que de rentrer les codes inscrits dans notre post Instagram situé ci-dessous afin d'accéder à la fête et ainsi passer une soirée avec la famille Fun Radio.

Lieu : Zoom

ID : 333-244-2020