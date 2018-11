FETEZ LES 10 ANS DU EL DIVINO TOULOUSE

publié le 07/11/2018 à 10:58

LES 10 ANS DU EL DIVINO CLUB AVEC FUN RADIO MIDI-PYRÉNÉES



3 JOURS EXPLOSIFS 16 -17 -18 NOV

10 ANS, une décennie qu’ensemble nous écrivons cette belle histoire toulousaine : El Divino Club ! Et pour marquer ce passage à deux chiffres nous vous convions à 3 soirs explosifs d’animations et d’ambiances dingues !



Vendredi 16 novembre

avec DJ Mystikal Kut.

Vice champion de France Reb bull 3Style 2018 et résident de Swigg radio



http://WWW.MKMUSIC.FR

https://youtu.be/mx0iRnS5m8M

https://youtu.be/JG0_a71sZ9Y



Samedi 17 novembre

Fame special 10 ans

avec Mc Wlad

le Mc le plus hype et hot du moment

Animation circus

Goodies partenaires pour tous !



Dimanche 18 novembre

Closing avec Dj Jairo, le Dj caribéen le plus Explosif sur trace TV .

Ambiance urban music ;Dancehall Hip hop, afro house, afro trap…



Booking table et réservation conseillé au 05.61.62.17.71



El Divino club

308 avenue des états-unis 31200 toulouse