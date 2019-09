1AN D'ABONNEMENT KEEP COOL HERAULT

publié le 05/09/2019 à 16:10

Comment bien démarrer votre rentrée ?

Keep Cool, c'est environ 20 salles dans le Languedoc-Roussillon !

Fouco : "Pas de miroir, pas de casquette, pas de débardeur qui ne cache que 5% du corps, Keep Cool c'est vraiment la salle de sport où tout le monde se sent bien. Personnellement, je m'y entraîne depuis 2 ans et j'ai toujours réussi à atteindre mes objectifs."

Comment gagner vos abonnements d'1 an ?

Du lundi au vendredi, écoutez Fouco sur Fun Radio Méditerranée entre 12h et 16h, dès que vous entendez le signal du Smash Fun, soyez le ou la plus rapide à appeler le 04 67 602 625 !