40eme édition du Livre sur la Place à Nancy, championnat de France de brame du cerf à Sainte-Croix : l'actu de ce vendredi 7 septembre 2018

publié le 07/09/2018 à 09:06

Top départ de la 40ème édition du Livre sur la Place aujourd'hui à Nancy. Des centaines d'auteurs seront présents tout ce weekend place de la Carrière comme Guillaume Musso, Amélie Nothomb ou encore Boris Cyrulnik. C'est le salon littéraire de la rentrée. 10 académiciens sont présidents de cette nouvelle édition. Parmi eux : Bernard Pivot, Philippe Claudel ou encore Eric Emmanuel Schmitt. Rendez-vous jusqu'à dimanche soir.





Et justement, dans le cadre de cet évènement, vous pouvez faire une bonne action. Vous pouvez donner une seconde vie aux livres. Des bacs de collecte sont installés dans certains parkings du centre-ville notamment parking Joffre, Thiers, Charles III ou encore Léopold. Les ouvrages seront prises en charge par la Banque Alimentaire qui le redistribuera à ces associations.



11ème édition de Moovijob aujourd'hui à Metz. Objectif : échanger, discuter avec des employeurs de la région, trouver un emploi. 50 entreprises et organismes de formation seront présents dans différents secteurs d’activités. Plus de 2 500 candidats de CAP à Bac +5 sont attendus. L’occasion de se renseigner ou de postuler à plusieurs entreprises en une journée. Rendez-vous de 9h30 à 17h à L’arsenal de Metz.





En basket, le SLUC Nancy partent défier Crailsheim demain en match amical. Une rencontre à suivre à partir de 19h.





En handball et le début de saison en Coupe de la Ligue pour le Grand Nancy Métropole Handball. Les nancéiens accueillent Pontault-Combault au parc des sport de Vandoeuvre-lès-Nancy. Coup d'envoi ce soir à 20h.

Du côté de filles, les Dragonnes de Metz se déplacent à Bourg-de-péage pour la 3ème journée de LFH demain. Les championnes de France sont premières au classement. Début du match à 18h.