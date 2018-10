A l'occasion de la semaine du gout, Fun Radio Côte d'Azur vous invite chaque jour à déguster la cuisine des meilleurs chefs de la région !

publié le 07/10/2018 à 10:40

A l'occasion de la semaine du gout, Fun Radio Côte d'Azur vous invite à déguster la cuisine des meilleurs chefs de la région !





Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur,

Dès que vous repérez le signal du Smash Fun,



Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120,





Fun Radio Côte d’Azur vous invite chaque jour dans l’une des meilleurs tables de la région :





Les Gorges de Pennafort à Callasse :



Un lieu unique mêlant découvertes gustatives, luxe et raffinement. Une cuisine entre gastronomie traditionnelle et découverte culinaire à base de produits du soleil. Un cadre magique où douceur de vivre et quiétude sont au rendez-vous, fidèle à la réputation provençale. Le Chef Philippe Da Silva et sa femme Martine savent vraiment recevoir, aux Gorges de Pennafort ! Sourire et générosité sont ici les mots qui guident une convivialité de tous les instants.



Le Relais des Moines aux Arcs :



C’est un petit oasis de verdure et de calme au cœur de l’arrière-pays varois, une jolie bergerie en pierre cachée comme un secret dans un vaste parc arboré. Sébastien Sanjou Maître Cuisinier de France propose une cuisine à l’apparence sophistiquée, mais dont les saveurs s’imposent avec une simplicité émouvante : des mets soignés, impeccablement travaillés, qui n’ont que l’ambition immense de combler les gourmands et surprendre les gourmets.



Chez Bruno à Lorgues :



Chez Bruno il y a deux stars, tout d’abord le maître des lieux et bien sur la truffe.

S’il est un lieu qu’il faut connaitre si l’on aime la truffe c’est celui-ci, vous pourrez déguster entrée, plat et même dessert élaborés autour du précieux champignon.

Chez Bruno vous accueille dans un cadre élégant et chaleureux pour un moment de plaisir culinaire intense.

/!\ Repas offert entre le mardi et le jeudi





La Réserve Gayrard aux Issambres :



Une cuisine élégante, raffinée et créative, basée sur des produits frais et de saison, est au cœur de l’expérience de la Réserve Gayrard. Innovation et goût sont nos maîtres-mots et nous portons une attention toute particulière aux desserts élaborés par notre chef pâtissier.



Nous vous proposons plusieurs suggestions de saison sur ardoise pour le déjeuner.



Le logis du guetteur aux Arcs :



Sous les voûtes séculaires où crépite un grand feu de bois en hiver... Dans la véranda ou bien sur les terrasses au bord de la piscine dès la belle saison... Vous goûterez à une cuisine provençale conçue avec le plus grand soin par Max Callégari, Maître Restaurateur Varois.