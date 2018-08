ALAD'2 avec Kev Adams en Avant-Première au cinéma Pathé Belfort

publié le 31/08/2018 à 15:00

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort vous offre 2 entrées pour aller voir le film "Alad'2" en avant-première au cinéma Pathé de Belfort le mardi 11 Septembre à 20h en présence de Kev Adams et de l'équipe du Film !



> ALADIN 2 Bande Annonce (Kev Adams, Jamel Debbouze, Alad'2)

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse.

> Comment gagner mes places?

Pour tenter votre chance, rien de plus simple !

Envoyez dès maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort (Le formulaire peut mettre un peu de temps à apparaitre):

Vous pouvez aussi partager la publication sur Facebook, et liker la page de Fun Radio Belfort pour augmenter vos chances de gagner !

(Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail)



Un film avec Fun Radio Belfort, 100FM!