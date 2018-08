Alerte sécheresse renforcée, la rentrée à Brabois : l'actu de ce lundi 20 août 2018

publié le 20/08/2018 à 09:55

L'alerte sécheresse a été renforcée en Lorraine. Les départements de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges sont concernés. En cause : le manque de pluie de ces dernières semaines qui ne permet pas la recharge nécessaire. Les mesures de limitation de l’usage de l’eau sont donc renforcées. Le prélèvement dans un cours d’eau est interdit sans autorisation, l’arrosage des jardins est interdit de 9h à 20h, le lavage des véhicules, le remplissage des piscine et le lavage des voies publiques sont également interdits. En cas de non-respect : les amendes s’élèvent de 1 500 à 3 000 euros.





Les étudiants de dentaire et de pharma feront leur rentrée à Brabois le 3 septembre. 1 800 étudiants en tout qui étaient auparavant au centre-ville de Nancy. Ils intégreront donc le campus biologie santé refait à neuf avec ceux de medecine. En tout, 8 000 étudiants. L'université de Lorraine a investi 18 millions d'euros dans la rénovation de salles, de laboratoire de recherche et d'amphithéâtres.



Le 5eme éco-nettoyage du canal de Jouy est prévu le 15 septembre. Objectif : ramasser les déchets accumulés le long des berges et dans le canal. Les personnes qui souhaitent y participer ont jusqu’au 1er septembre pour s’inscrire à l’adresse econetcdj@gmail.com. Une pause repas est prévue à la mi journée.





En foot, fin de la 4eme journée de Ligue 2 ce soir. Le FC Metz accueille l’AC Ajaccio au stade Saint-Symphorien. Début de la rencontre à 20h45. Vendredi, l’AS Nancy-Lorraine s’est inclinée 1-0 à Auxerre. Les hommes de Didier Tholot n’ont marqué aucun but depuis le début du championnat soit en 4 matchs. Au classement, ils sont lanterne rouge.