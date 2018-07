publié le 18/07/2018 à 16:53

Quand on a la chance d'habiter une belle région comme la nôtre, on est un peu toute l'année en vacances (ou presque). Une journée de repos, une après-midi de RTT ou des vacances dans la région... on vous a préparé un programme de fou !



Ecoutez Fun Radio Méditerranée et à tout moment on vous offre les meilleures activités de la région ! Vous pourrez passer la journée à Aqualand au Cap d'Agde, faire une descente en canoë sur l'Hérault à Saint Bauzille de Putois, vivre un véritable safari à Sigean, aller à la rencontre des requins au Grau du Roi, et faire des séances de trampoline à Montpellier grâce à nos différents partenaires que vous retrouverez dans les Kits Fun Loisirs.

Dans les Kits Fun Loisirs vous pourrez retrouver :



- 2 entrées à Aqualand Cap d'Agde : La piscine à vagues (toutes les 30 minutes), l'Anaconda, le toboggan mythique, la rivière sauvage et ses rapides, le Congo River plus calme, le Bubble Bath pour vous détendre à plusieurs, l'espace pour les plus petits... vous allez passer une journée aux sensations variées !

Aqualand Cap d'Agde est ouvert jusqu'au dimanche 9 septembre.



- Votre descente à 2 en canoë, avec la base Canoë du Pont Suspendu : Vous aurez le choix du parcours. Le 6 km pour la détente, le sportif de 7 km, le loisirs de 9 km, ou celui de 13 km pour une journée de découverte. Des parcours d'1h30 à 4h00 sans compter les pauses, mais n'oubliez pas de prendre le temps et de profiter un maximum !



- Votre safari pour 2 personnes à la Réserve Africaine de Sigean : Situé entre Narbonne et Perpignan, ce parc animalier extraordinaire vous dépaysera dès votre arrivée. A visiter en voiture et à pied, vous découvrirez le monde de la faune africaine sauvage. Le parc est ouvert toute l'année.



- 2 entrées pour le Seaquarium au Grau du Roi : Le Seaquarium, en petite Camargue, vous plonge au cœur d'un monde fascinant avec plus de 2400 m2 consacrés à la découverte de la vie marine. Espace Méditerranée, Espace tropical, MuséoTortue, Pôle des Mammifères marins, Imaginarium, Requinarium... Une visite tout en détente et en émerveillements, à partager pour un maximum de plaisir !



- 2 séances au Trampoline Park Let's Jump à Lattes : 1 heure en Open Jump pour bondir et rebondir sur 2500 m² de trampolines et découvrir toutes les activités, car le trampoline ce n'est pas juste faire des "boing boing" sur place. C'est aussi du basket, du Dodgeball, du Foam Pit, du Main Court... Mais c'est quoi tout ça ? Vous le découvrirez en gagnant votre Kit Fun Loisirs 2018 ! (Pour cette activité, les chaussettes Let's Jump ne sont pas fournies. Elles sont vendues sur places au prix de 2€).



Tentez de gagner votre KIT FUN LOISIRS 2018 ici !

Les Kits Fun Loisirs sont à gagner tout au long de l'été 2018 exclusivement avec Fun Radio Méditerranée, Le Son Dancefloor !



La composition des Kits Fun Loisirs peut varier selon les disponibilités et le nombre de séances mises à disposition par nos partenaires. Chaque Kit Fun Loisirs 2018 contient au minimum 3 de ces activités.