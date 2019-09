Attaque de zombie imminente avec FUN RADIO!

publié le 30/09/2019 à 15:25

Fun Radio présente Zomb’in The Dark La course d’orientation en territoire zombie !

À 20 Minutes de Paris : participez à l’apocalypse, en solo ou en équipe et choisissez votre camps!



POUR LES SURVIVANTS:

Retrouvez le plus vite possible un max' de balises dans un immeuble de 5 étages envahi par les zombies !

Restez à l'écoute de FUN RADIO, les dernières places seront à gagner très bientôt! :)

En attendant retrouvez toutes les infos sur: ZombInTheDark.fr et la page Facebook Officiel

POUR LES ZOMBIES

Retrouvez le plus vite possible un max' de survivants venues s’aventurer sur votre territoire. Zombie solitaire ou horde de mort-vivants, vous devrez surprendre les aventuriers en manque de sensations fortes, avec vos meilleurs grognements et user de vos meilleurs atouts pour arracher leurs languettes de vie aux survivants.



INSCRIPTION : Je veux devenir un ZOMBIE!

(Dernière places disponible pour le vendredi 18)



ZOMB'IN THE DARK, Double invasion les 18 et 19 octobre à Rueil-Malmaison