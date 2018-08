Avant Première Alad'2

publié le 30/08/2018 à 08:35

Ecoutez Fun Radio Lorraine & Gagnez vos invitations pour l'avant-première exceptionnelle du film ALAD'2 en présence de KEV ADAMS et l'équipe

du film. Choisissez votre cinéma !

La Tournée ALAD'2

Kinépolis Saint Julien les Metz vendredi 7 septembre à 20h15

Le Concorde à Pont à Mousson samedi 8 septembre à 14h00 Le Royal à Saint Max à 15h00

Kinépolis Nancy à 15h30 et UGC CinéCité à Ludres à 17h00 Avec Fun Radio Lorraine.

Jouez également sur notre page facebook Facebook/CommunauteFunRadioLorraine



Envoyez un MP avec votre Nom Prénom Age Ville Mail Tél & le Fun'Pass : "ON EMBETE LES PETITS"

affiche alad2