AVANT PREMIERE MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT

publié le 19/07/2018 à 14:18

Ecoutez Fun Radio Lorraine & Gagnez vos invitations pour l'avant-première

du film MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT , le Vendredi 27 juillet à 22h00 UGC CINE CITE à LUDRES 18h et 20h30 en 3D, UGC Saint Saint Jean à 20h en VO et 3D 20 h 00

Le mardi 31 juillet UGC CINE CITE à 19h et 21h30 et UGC St Jean en VO à 18h et 20h30

Choississez votre cinéma et votre séance !

Avec Fun Radio Lorraine. Jouez également sur notre page facebook Facebook/CommunauteFunRadioLorraine > Envoyez un MP avec votre Nom Prénom Age Ville Mail Tél & le Fun'Pass : "MARTEAU"

AFFICHE MISSION IMPOSSIBLE