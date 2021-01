Avec Top Gun Voltige gagnez votre vol sensations fortes

publié le 09/01/2021 à 16:00

Cette semaine, écoutez Fun Radio Atlantique entre midi et 16h avec Corentin, dès que vous entendez le signal du Smash Fun, appelez Fun Radio au 02 722 531 71 et gagnez une session de voltige aérienne! Survolez la région, et vivez des sensations fortes exceptionnelles!

Au programme:

- Tonneaux déclenchés positifs et négatifs,

- Ruades,

- Vrille plate,

- La cloche. L'unique occasion de voler en marche arrière ! +6g à -3g…

- Le looping inversé,

- Le célèbre « Troque Roll » ou l’avion monte en tonneaux, puis recule tout en continuant à tourner sur lui-même.

Voltige aérienne avec Top Gun Voltige

Pour avoir l’occasion de traverser le ciel en avion et de s’éblouir par la beauté de la nature lors de quelques figures de voltige aérienne, c’est chez Top Gun Voltige qu’il faut se rendre. Lors d’un vol, les participants subissent des accélérations de +7,5G à -5G en réalisant les grands classiques de la voltige aérienne : looping, tonneau, renversement, Immelman, vol dos, rétablissement tombé, retournement, tonneau barriqué pour découvrir les sensations de la voltige aérienne en toute sécurité avec le site Top Gun Voltige et Fun Radio Atlantique!



En voiture, chez vous, à la plage ou au travail:Que vous soyez à Saint-Nazaire, en Pays Nantais, ou sur la Côte Atlantique, écoutez Fun Radio Atlantique depuis votre radio, sur le 103.4 (Nantes) et 103.6FM (Saint Nazaire)!

Vous pouvez aussi télécharger l'application Fun Radio sur Android et Ios, puis sélectionnez votre ville (Nantes ou Saint-Nazaire) pour être sûr de ne pas louper le signal du Smash Fun!



Plus d'infos:

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 15 Janvier 2021.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandéeModalités Top Gun Voltige:

- Le gagnant devra prendre rendez-vous par téléphone au 06.34.23.63.14, 2 à 3 semaines avant la date désirée du vol. Top Gun Voltige confirmera le vol au gagnant la veille par téléphone, en fonction des prévisions météorologiques. Dans le cas d’une météo défavorable, le vol est simplement reporté à une date ultérieure.

L’expérience commencera dès l’arrivée du gagnant dans les locaux. Il sera accueilli par son Pilote, il lui présentera les avions, sa discipline et le préparera afin que le gagnant puisse profiter pleinement de son vol. A l’issu du briefing sera mis à disposition du gagnant une combinaison de vol ainsi qu’un casque, identique à ceux utilisés par les pilotes de chasse.

- Comptez 1h30 en moyenne sur place, puis 20 à 25 minutes dans l'avion pour un vol d’environ 10 minutes.

- Les vols sont possibles dès 12 ans avec accord parental. Un certificat médical délivré par un médecin généraliste sera demandé pour les personnes de 70 ans et plus, ou pour toutes personnes présentant des troubles cardiaques. La taille du passager est limitée à 1,90m, le poids est limité à 100kg.