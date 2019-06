AVP "Made In China" AU CGR LATTES

publié le 18/06/2019 à 12:58

Découvrez en avant-première le film "Made In China" au Méga CGR de Lattes



> LES CREVETTES PAILLETÉES Bande Annonce



Synopsis : François, jeune trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis les pieds dans sa famille depuis 10 ans après une violente dispute avec son père Meng. Depuis, il essaie toujours d’éviter les questions sur ses origines, jusqu’à mentir en faisant croire qu’il a été adopté.

Mais lorsqu’il apprend qu’il va être père, il réalise qu’il va devoir renouer avec son passé et ses origines. Poussé par sa compagne Sophie, il se décide à reprendre contact avec les siens et retourne dans son XIIIème arrondissement natal pour leur annoncer la bonne nouvelle, accompagné de son meilleur ami Bruno. François est accueilli à bras ouverts par sa famille, à l’exception de son père et de son jeune frère.

Le retour dans sa communauté ne va pas être si simple…

Gagnez vos places pour l'avant-première le 24/06 à 20h au Méga CGR de Lattes