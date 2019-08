AVP "Playmobil, le film" AU CGR LATTES

publié le 30/07/2019 à 12:07

Découvrez en avant-première le film "Playmobil, le Film" au Méga CGR de Lattes



> PLAYMOBIL Le Film Bande Annonce



Synopsis : Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui la guettent.

Gagnez vos places pour l'avant-première le 04/08 au Méga CGR de Lattes