Baby boom au zoo d'Amnéville, coup de gueule des usagers du TER Metz-Luxembourg : l'actu de ce vendredi 20 juillet 2018

publié le 20/07/2018 à 09:48

Les usagers du TER Metz Luxembourg sont en colère. Ils subissent les travaux du réseau entre Luxembourg et Bettembourg. Ils viennent donc d’envoyer un courrier au président de la région Grand Est et au Premier ministre luxembourgeois pour dénoncer des temps de parcours doublés voire triplés. Ils réclament des mesures rapides pour améliorer les conditions de circulation. Fin des travaux prévus le 24 août.



De nombreux bébés sont nés ces derniers jours au zoo d'Amnéville et notamment cinq pythons réticulés. Originaire de Malaisie, c'est le plus grand serpent du monde. Il peut mesurer jusqu'à 7 mètres et peser plus de 100 kilos. Les bébés mesurent pour le moment 80 centimètres. Parmi les autres nouveaux nés : 3 kangourous wallabies, 5 chiens de prairie un aigle des steppes ou encore un lémurien.

Un bébé serpent réticulé - crédit photo : Zoo d'Amnéville

En foot, le FC Metz affronte Courtrai demain en Belgique. C’est l’avant-dernier match de préparation pour les Grenats avant le début de saison en Ligue 2. Coup d’envoi à 18h. De son côté, l’AS Nancy-Lorraine part à Guebwiller pour rencontrer Strasbourg. Le match est prévu ce soir à 18h.