BATTLE ON THE POLE COMPÉTITION

publié le 21/11/2018 à 19:03

Battle de Pole Sport organisé par le studio Pole Fitness & Dance 32 à L'Isle Jourdain



C'est dans une salle de 170m2 avec 3m30 de hauteur que se déroulera cette première édition unique et exceptionnelle!



Cette compétition a pour but de développer le côté sportif et créatif de la Pole Dance.

Mélanger la technique de l'art et de l'improvisation dans une ambiance de partage de passion.



Les participants de même catégorie devront s'affronter à tour de rôle.



Un tirage au sort pour chaque catégorie sera effectué sur place par les juges afin de désigner l'adversaire de chacun.



Les gagnants seront directement qualifiés pour la finale.Vous pourrez acheter directement vos tickets sur place, 10€ les adultes, gratuit pour les enfants ,

