BFC Motor Show à l'Axone Montbéliard

Fun Radio Belfort présente BFC Motor Show, les 15 & 16 Septembre 2018 à l'Axone de Montbéliard !

Au Programme :

Le BFC Motor Show, c'est un grand rassemblement de Bourgogne Franche-Comté qui vous promet un terrain de jeu de 20 000 m² avec shows mécanique sur le parc de l'Axone.

De nombreux exposants seront présents, avec des concessions, des clubs et des particuliers qui exposeront leurs véhicules.

Des animations scéniques (concerts, danse, et autres surprises) et déambulations surprises sur place à l'Axone de Montbéliard auront lieu.

Près de 500 voitures seront présentes :

Avec en plus la projection d’un film le soir et retransmission vidéo toute la journée.

Restauration en FoodTruck et buvettes, aucune excuses pour ne pas venir les 15 et 16 Septembre 2018 à l'Axone de Montbéliard, Fun Radio Belfort vous attends !

