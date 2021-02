Budget participatif à Nancy : faites vos propositions

publié le 15/02/2021 à 09:40

Les nancéiens sont appelés à faire des propositions pour améliorer leur cadre de vie. L’appel à projets est lancé dans le cadre de la première édition de « Ma pépinière de projets », autrement dit le budget participatif. Il représente environ 10% du budget annuel d’investissement de la ville.

Les idées peuvent être déposées avant le 19 février sur la plateforme en ligne participez.nancy.fr ou en version papier dans les urnes mises en place à l’hôtel de ville, dans les mairies de quartier ou au marché couvert.

Les projets doivent concerner des compétences municipales et les dépenses d’investissement comme des travaux, des aménagements, des constructions, de l’achat de matériel ou de mobilier et pas les frais de fonctionnement comme des subventions ou des recrutements. Les idées doivent présenter un caractère original, répondre à l’intérêt général et bénéficier gratuitement à tous les habitants.

Des propositions ont déjà été déposées. « Les idées sont très variées. Ça va de l’aménagement d’une aire de jeux dans un quartier à des projets plus originaux comme la création d’une salle de change au centre-ville pour les personnes en situation de handicap ou encore l’aménagement d’un sentier pédestre entre le parc Bonnet et le parc de la Cure d’Air », détaille Bora Yilmaz, adjoint aux services, aux habitants et à la vie des quartiers.

Pas de panique si votre idée n’est pas complètement définie. Les services municipaux pourront vous aider à transformer votre idée en projet. Ces intentions peuvent d’ailleurs être portées par les citoyens mais aussi par des collectifs, des associations ou encore des entreprises.

Les projets seront ensuite analysés par les services de la ville. Ceux jugés faisables d’un point de vue technique, financier et juridique seront ensuite soumis au vote des habitants selon les modalités qui seront définies par l’assemblée citoyenne.