Catastrophe naturelle reconnue pour des communes lorraines, Vincent Hognon au FC Metz : l'actu de ce vendredi 17 août 2018

publié le 17/08/2018 à 09:52

865 communes françaises ont été reconnues en état de catastrophe naturelle après les intempéries de mai et juin. Parmi elles, de nombreuses communes lorraines. En Meurthe-et-Moselle : Tomblaine, Blainville-sur-l’eau et Dombasle-sur-Meurthe en font parti. En Moselle : Maizières-lès-Metz, Hayange, Nilvange ou encore Florange et Terville sont concernées. Les personnes ayant subi des dommages ont donc 10 jours pour déclarer les dégâts liées à ces sinistres à leur assureur.





Fetch est de retour en Lorraine. La société de livraison créée à Nancy avait dû fermer le 23 juillet dernier. Suite à cette annonce, beaucoup de propositions ont été faites et une filiale du groupe La Poste a voulu se lancer dans l’aventure. Sur 300 livreurs, environ 150 seraient à nouveau partants. Le service est donc en test depuis le début de la semaine en attendant la réouverture officielle prévue lundi prochain.



Metz plage vend ses plantes. La ville met en vente près de 40 variétés de végétaux. 800 seront proposés au public jusqu'à 15h40. Parmi les espèces à retrouver : de la lavande à 6 euros ou encore des figuiers 175 euros.





En foot, Vincent Hognon rejoint le FC Metz d’Antonetti. L’ancien entraineur de l’AS Nancy-Lorraine va poursuivre sa carrière du côté des Grenats. Il devient adjoint du coach messin qu’il connait bien après avoir été débarqué à l’ASNL en janvier dernier.

La 4ème journée de Ligue 2 débute ce soir. L’as Nancy-Lorraine se déplace à Auxerre. Les nancéiens n’ont gagné qu’un seul match depuis le début de la saison. Coup d’envoi du match à 20h. De son côté, le FC metz recevra l’AC Ajaccio lundi soir au stade Saint-Symphorien.