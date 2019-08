CHAMPIONNAT D'EUROPE VOLLEY BALL 2019

publié le 30/08/2019 à 15:28

Montpellier, vous êtes prêt(e)s à vivre cet événement ?



EURO VOLLEY BALL 2019



INFOS

Dates : du 12 au 18 septembre (à Montpellier )

Lieu : Sud de France Arena

Site : Cliquez ici

A cette occasion, on vous offre :

- Vos places pour les match de l'Equipe de France

- Le Ballon Officiel de la compétition

- Le Maillot dédicacé de l'Equipe de France

POUR GAGNER

Du lundi au vendredi, écoutez Fouco sur Fun Radio Méditerranée entre 12h et 16h, dès que vous entendez le signal du Smash Fun, soyez le ou la plus rapide à appeler le 04 67 602 625 !