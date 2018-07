Circulation fermée sur l'A31 pour le 14 juillet, écrans géants en Lorraine pour la finale de la Coupe du monde : l'actu de ce vendredi 13 juillet 2018

publié le 13/07/2018 à 09:19

Attention si vous circulez sur l’A31 demain soir. La circulation sera coupée de 20h à minuit des déviations seront mises en place à hauteur de Féy dans le sens Nancy-Luxembourg et à hauteur d’Hauconcourt dans le sens inverse. Objectif : garantir la sécurité des spectateurs du feu d’artifice et des participants aux festivités de la fête nationale à Metz. Le feu d’artifice de Metz attire près de 40 000 spectacteurs.



A Nancy, rendez-vous demain à 22h30 au pôle nautique pour le traditionnel feu d’artifice. Il est tiré depuis le plan d’eau de la Méchelle. 60 000 personnes y participent chaque année depuis les rives de Meurthe à Nancy et Tomblaine. Avant le spectacle, une animation musicale est prévue à partir de 20h30.



Dimanche ce sera la finale de la Coupe du monde entre la France et la Croatie. Un écran géant sera de nouveau installé aux arènes de Metz et au Palais des sports de Gentilly à Nancy. L'utilisation de pétards et de feux d'artifice est interdit pour les particuliers tout le weekend par les préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle. Des restaurateurs nancéiens ont décidé de rester fermés pour éviter les débordements en cas de victoire.

La rédaction vous recommande