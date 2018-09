Conseil municipal exceptionnel à Nancy, nouvelle manifestation à Nancy-Brabois : l'actu de ce mercredi 12 septembre 2018

publié le 12/09/2018 à 09:53

400 ballons ont été lâchés hier dans le ciel de Nancy hier. Ils symbolisent les emplois supprimés au CHRU de Nancy-Brabois. Une mobilisation a eu lieu hier après-midi. Elle faisait suite à celle de lundi à l'hôpital central. Les employés dénoncent les suppressions de postes exigées par l'Agence Régionale de Santé et réclament des financements pérennes de la part du gouvernement.





Un conseil municipal exceptionnel a eu lieu hier à Nancy. Il était entièrement consacré aux inquiétudes concernant les dessertes ferroviaires des villes du Sillon Lorrain. Les élus se sont mobilisés contre le projet de réorganisation des dessertes notamment au sud de Nancy mais aussi contre le désintérêt de la SNCF pour le réseau régional secondaire. Ils demandent notamment au gouvernement d'associer les collectivités et la population aux décisions et de garantir le service.



En basket, le SLUC Nancy a fait match nul 70-70 contre les belges de Charleroi hier en match amical à Longwy.





En handball, les dragonnes de Metz reçoivent Dijon ce soir aux arènes pour la 4eme journée de LFH. Les filles d'Emmanuel Mayonnade tenteront d'enchaîner une 4ème victoire consécutive.