Fun Radio Côte d'Azur vous offre votre séjour avec un pack activité au Val d'Allos

publié le 01/03/2021 à 10:31

Fun Radio Côte d'Azur vous offre une semaine pour 2 au « Val d’Allos » , l'espace lumière !



Ecoutez Antoine entre Midi et 16h

Dès que vous repérez le signal du Smash Fun, vous appelez le

04 89 49 33 51.



Et partez-vous éclater au « Val d’Allos » sur l’un des plus grands domaines des Alpes du sud pendant une semaine avec hébergement et pack activités.