Fun Radio Nîmes soutient Project Rescue Ocean

publié le 14/03/2021 à 19:50

Fun Radio Nîmes vous invite à vous rendre au restaurant Le Palosanto (29, place du Grand Couvent à Nîmes) pour récupérer votre sac de collecte des déchets que vous croisez lors de votre footing ou en balade.

En famille, entre pote ou en solo, récoltez les déchets et partagez votre action sur les réseaux sociaux en vous prenant en photo avec le sac et publiez avec le tag #EcoFun et identifiez Project Rescue Ocean et Fun Radio Nîmes pour inciter vos followers et contacts à en faire de même.

A notre tour, nous partagerons vos photos sur nos réseaux sociaux.

PROJECT RESCUE OCEAN

Association environnementale loi 1901, créée par Benoit Schumann, pour la protection de l’environnement.

Initialement, Project Rescue Ocean était une simple page Facebook.

Au bout d’un an et au vu de l’ampleur qu’elle prenait, celle-ci a été officiellement transformée en association. Son but est de sensibiliser le grand public, en particulier la jeunesse, sur l’état de l’environnement, des mers et des océans.

En organisant des actions de dépollution sur les plages mais aussi dans les terre, Project Rescue Ocean permet à chacun de pouvoir agir.

En cinq ans, Project Rescue Ocean compte plus de 40.000 followers qui suivent l’association via les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Sans oublier des centaines de participants qui plébiscitent les actions et conférences organisées par l’association.

