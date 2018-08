Coupe de France de VTT à Belfort

publié le 23/08/2018 à 18:00

Fun Radio Belfort présente La Coupe de France de VTT, Trial, les 15 & 16 Septembre 2018 au Phare à Belfort !



Pour les 10 ans du Phare, La ville de Belfort et Avenir Cycliste du Territoire de Belfort organise pendant tout un week end un événement à ne pas louper !



Au Programme :

Organisé par la Fédération Française de Cyclisme, la Coupe de France de VTT Trial par équipe, aura lieu le 15 et 16 septembre 2018 au Phare de Belfort à Partir de 20h15.

Les meilleurs pilotes de VTT seront d'ailleurs présents au Phare pour s'affronter durant cette finale de la Coupe de France, des rochers, des échaffaudages, des rondins de bois, et encore pleins d'obstacles attendront l'ensemble des compétiteurs

Les entrées sont gratuites et vous pourrez assister samedi à la Coupe des Nations, où la France, la Suisse et l'Allemagne s'affronteront dans une course de trial sans précédent, et tout ça près de chez vous, dans la cité du Lion (Belfort) en partenariat avec Fun radio !

Du grand spectacle durant tout le week end du 15 au 16 septembre 2018

Besoin de + d'infos ?

Le planning complet du week-end est à retrouver en cliquant ici !



