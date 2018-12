publié le 13/12/2018 à 17:39

Vous êtes prêt(e)s pour vivre un 31 exceptionnel ?



CRAZY NEW YEAR 2019



Découvrez la Crazy New Year 2019





INFOS

Ouverture 21h

Dj : Olivier Darock

Dress Code : Chic & élégant

Parking et Vestiaire sécurisé

Petit Déjeuner offert à 4h30

Réservez en cliquant ici



LIEU



Domaine des Moures

Adresse : Chemin des Moures, Villeneuve-Les-Maguelone



(Lien Google Maps ici)



Fun Radio Méditerranée est partenaire de cette soirée et du coup, on vous offre la Table VIP pour vous et vos potes !