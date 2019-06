CRAZY PRIDE TOULOUSE 2019 AVEC FUN RADIO TOULOUSE

publié le 03/06/2019 à 08:41

Total Event’s voit les choses en grand pour la 2éme Crazy House , qui s'appellera pour l'occasion



Rendez vous le samedi 8 Juin de 21h à 03h

Deep, House & Techno

Ussef Bling / Raw Manchester (UK)

Steeve’Waxx / Ancien Résident Limelight Club Toulouse

Mlle COCO Deejay / Dj & Producer / Rés Rachdingue Espana



Un vrai show digne des plus grandes soirées Parisiennes vous sera Présenté sur du Son

Sébastien Ducellier dit "Lova Ladiva"



représentante Française de la World Pride à NYC, présentera un Show que vous n'oublierez pas



DragQueens Show's / Créatures Spectaculaires / Gogos / et bien d'autres surprises vous attendent



Sur Place 13€

Pré-vente: 10€

Billetterie: https://www.weezevent.com/crazy-pride

21h00 / 03h00 - Le Rex Club - 15 Avenue Honore Serres

Métro: Ligne B / Arrêt Jeanne-D'Arc



Plus D'infos Steve Schleidt 06.26.38.54.88 / Totaleventstoulouse@gmail.com



Evenement fabcebook : https://www.facebook.com/events/2261713930555600/