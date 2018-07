Découvrez Keik et son association de DJ : Wazaa

publié le 10/07/2018 à 20:00

WAZAA QU'EST CE QUE C'EST ?

Wazaa est une association de DJ situé à Colmar, qui organise des soirées clubbing autour de Colmar. Le président de cette association, Keik était au micro de Fun Radio Belfort et nous a expliqué ses motivations, ses engagements dans cette association, et comment arrive-t-il à gérer bénévolement cette association...

INTERVIEW SUR FUN RADIO BELFORT

Keik à donc répondu aux questions de Corentin au micro de Fun radio: Une interview où l'on découvre ses motivations et ses méthodes pour gérer bénévolement et (presque) à temps plein cette association:

> INTERVIEW KEIK - FUN RADIO BELFORT Durée : 06:17 | Date : 10/07/2018

LA SUITE DE WAZAA ?

KEIK n’est pas prêt de s’arrêter et essaie de toucher de plus en plus de monde afin de continuer à faire vivre son association et ses soirées clubbing.