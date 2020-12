publié le 11/12/2020 à 18:00

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique vous fait découvrir le nouveau pop up store L.A. Loire Atlantique!



Le principe est simple: Reprendre les fameuses initiales "L.A. de Los Angeles", et de les détourner pour les revendiquer façon Loire Atlantique!

Depuis maintenant l'année dernière, vous avez pu découvrir L.A. boutique éphémère en plein centre Nantais, près des Galeries Lafayette place du Pilori, qui a eu tellement de succès l'hvier 2019, que la boutique s'y est finalement installée pour de bon!

C'est une marque créée par Claire & James qui ont une boutique similaire à La Baule, amoureux depuis toujours de la Loire Atlantique... Mais aussi de Los Angeles ! Découvrez l'interview sur Fun Radio Atlantique:

Vous trouverez de tout : Vêtements (homme, femme, enfant et bébé), casquettes, bonnets, tote bags ou encore porte-clés aux couleurs de la Loire-Atlantique.

L'idée vous fait kiffer? Vous voulez repartir avec votre souvenir from Loire-Atlantique?

Cette boutique est faite pour vous!

Comment gagner mes casquettes "L.A." ?

Pour tenter votre chance, facile !

Suivez les indications de participation sur la page Facebook de Fun Radio Atlantique.

Et augmentez vos chances de gagner en story Instagram: Suivez @CorentinRadio



Modalités:

Tirage au sort mercredi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.