Découvrez le Domaine de Beaucé

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique et le Domaine de Beaucé vous offrent votre escapade détente !



beauce

Un domaine, trois sites d’exception

Entre les gîtes, l'espace spa et massage et le nautile pour flâner en toute sérénité, vous allez adorer!

L’espace bien-être Köraly est un véritable refuge au cœur de la Nature pour vous évader, à la fois une bulle de sérénité et un espace forme pour retrouver toute votre énergie.

L'espace détente est composé d'un jacuzzi, d'un sauna, et d'une tisanerie.

Laissez vous guider par le professionnalisme de Coralie qui va vous faire voyager dans un cadre ressourçant, havre de paix exceptionnel au cœur de la nature.

Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 02 40 08 06 06 et gagnez: votre escapade détente (2h sauna & jacuzzi ) pour 2 personnes ou votre rituel duo (sauna jacuzzi & massage 30 minutes) !*

Comment écouter?

En voiture, chez vous, ou au travail:Que vous soyez à Saint Nazaire, en Pays Nantais, ou sur la Côte Atlantique, écoutez Fun Radio Atlantique depuis votre radio, sur le 103.4 (Nantes) et 103.6FM (Saint Nazaire)!

Bonne détente avec Fun Radio Atlantique!



Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 06 Mars 2020.

*Dans la limite des stocks disponibles. Les gagnants auront le choix parmi les dotations restantes. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.