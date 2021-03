Découvrez le guide Le Petit Nantais !

publié le 26/03/2021 à 18:00

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique vous offre votre guide Le Petit Nantais!



Régulièrement citée dans les classement des villes les plus agréables de France, la Cité des Ducs a tout pour plaire: Située à seulement deux heures de train de la capitale, pourvue d'un aéroport depuis lequel on peut s'envoler pour Londres, Berlin ou Rome... La capitale de l'Ouest est à la fois une ville à l'architecture contemporaine, remplie d'histoire et résolument tournée vers l'avenir.

Guide - Le Petit Nantais

Le Petit Nantais, bien plus qu'un guide...

Nantes recèle de trésors, et pour les trouver: Que vous soyez de passage, nouvel arrivant ou résident permanent, le guide "Le Petit Nantais" vous propose les meilleures adresses de la métropole Nantaise avec une édition 2021 plus riche et plus complète !

Retrouvez à l’intérieur + de 130 partenaires et + de 270 offres de réduction allant jusqu'à -50%... Le guide représente plus de 1 500€ d'économie, et sera donc rentabilisé en quelques sorties dans la région parmi les partenaires sur Nantes, mais aussi aux alentours de la Cité des Ducs !

Avec ce guide, vous allez pouvoir sortir, découvrir et économisez à chaque sortie !

Découvrez le guide en version numérique en cliquant ici.

Pour profiter de tout ces bons plans en Pays Nantais, Corentin vous offre cet immanquable. Pour participer, inscrivez vous ci-dessous !

Comment gagner ?

Pour tenter votre chance, facile !

Envoyez maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort:

Vous pouvez aussi liker et partager la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique pour augmenter vos chances de gagner!

(Le formulaire peut mettre un peu de temps à apparaître):

Bonne chance la famille!

Modalités:

Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.