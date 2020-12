Découvrez Omikuji Spa & institut à Rezé

publié le 04/12/2020 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique et Omikuji Spa & institut vous offrent votre massage ou votre parcours spa, le cadeau IDÉAL pour une belle Saint Valentin inoubliable avec votre moitié.e !



Bienvenue à l'institut / Spa Omikuji à Rezé! Crédit : FrenchPoppy OMIKUJI Nantes

Oui, l'année 2020 a été une épreuve pour nous tous. Une période longue et difficile, des conditions de travail différentes, une pression, charge mentale...

Nous avons décidé de terminer cette année 2020 avec le cadeau parfait pour décompresser, et soutenir nos commerces de proximité: Nous avons sélectionné une magnifique adresse intimiste à la porte de Nantes, à Rezé: Omikuji Spa & institut !

Calme, douceur, sérénité, confort... Tout est réuni pour passer un doux moment en plein cœur du Japon, sans même quitter le Pays Nantais! En plus, toute la semaine c'est VOUS qui allez choisir grâce à votre carte cadeau :

Si vous préférez les massages, les soins, ou si vous préférez la chaleur de l'eau et la douceur des bulles, optez pour le parcours spa privatisé !

Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 02 722 531 71 et remportez votre carte cadeau à dépenser chez OMIKUJI à Rezé !*





Rajoutez Corentin sur Instagram: @CorentinRadio pour plus d'informations: Après l'avoir testé, il en est ressorti entièrement détendu, et prêt à vous offrir à vous aussi ce moment unique!

Découvrez les photos de ce magnifique institut qui vous emmène au Japon en Pays Nantais, sans même prendre l'avion...

Pour augmenter vos chances de gagner? Likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique!

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 11 Décembre 2020.

*Carte cadeau d'une valeur de 35€ (Massage crânien 20"; Soin découverte 20"; Vernis semi-permanent; Soin découverte mains/pieds) ou valable sur tous les produits avec apport.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.