Doublé gagnant pour PC Solidaire

publié le 16/02/2021 à 07:20

Offrir une deuxième vie aux ordinateurs et réduire la fracture numérique. C’est ce que propose l’association Ecomédiance à travers son action « PC Solidaire » dans l’agglomération de Metz.



Le concept : récolter le matériel informatique des entreprises, des collectivités, des administrations ou encore de particuliers pour le reconditionner et en offrir une partie à des personnes ou des familles dans le besoin.

« On a mis en place un modèle dit « 4-4-2, explique Eric Mutschler, délégué général d’Ecomédiance. Sur 10 machines récupérées, 2 sont en général perdues car trop abîmées et 8 sont reconditionnées. Sur ces 8, 4 sont revendues et grâce à la vente, on va prendre une partie de la marge pour en offrir 4. »



Pour faire un don, il suffit de remplir le formulaire sur le site pcsolidaire.fr. Une première estimation sera effectuée et vous serez invité à apporter votre matériel chez SAMU Informatique à Montigny-lès-Metz qui s’occupe du reconditionnement.

Si les PC fixes sont évidemment récupérés, l’association espère obtenir davantage de PC portables. Les écrans, les caméras, les souris et les câbles sont aussi les bienvenus.

Il est également possible de participer à l’opération en achetant du matériel reconditionné au prix du marché de l’occasion et estampillé « PC Solidaire ».

Plus d’une centaine d’ordinateurs ont déjà été offerts à des familles en rupture numérique depuis le premier confinement. L’association envisage d’aider les étudiants en situation précaire.

L’initiative permet de faire un geste pour la planète. Pour Eric Mutschler, elle encourage le développement durable surtout dans les entreprises et les administrations : « On parle d’obsolescence comptable puisqu’au bout de 3 ans en général, le matériel n’a plus de valeur comptable donc on s’en débarrasse alors que ces machines sont en parfait état de fonctionnement. C’est un véritable drame. »

Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebooket sur le site pcsolidaire.fr