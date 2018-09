ESWC à Metz ce week-end, policiers en vélo à Nancy : l'actu de ce jeudi 6 septembre 2018

publié le 06/09/2018 à 09:41

Les policiers sont à vélo dans le centre ville de Nancy. 5 deux-roues ont été achetés. Objectif : renforcer la proximité avec les habitants et couvrir un plus grand territoire. Ils peuvent ainsi intervenir plus vite notamment aux heures de pointe.





L'E-sport sera à l’honneur ce week-end à Metz. L’Electronic Sports World Convention s’installe au Centre des Congrès. Les meilleurs joueurs de jeux vidéos sont attendus. Un grand rassemblement de joueur de Fortnite est prévu mais aussi un open tour France sur League of Legends avec les meilleurs équipes françaises. Les parties seront commentés par des spécialistes. Les fans pourront suivre les parties en stream sur Internet. Rendez-vous de 9h à 19h.



En basket, le SLUC Nancy a perdu hier soir à Luxeuil. Les Cougars ont été battus 73 à 89 face à Paris-Levallois en match amical.





Le match Allemagne-France c'est ce soir en foot. Il se jouera à guichets fermés. Les Bleus se déplacent à Munich pour le match de Ligue des Nations. Coup d’envoi à 20h45