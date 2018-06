Etude sur les pesticides en Lorraine, Duty Free à l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine : l'actu de ce mardi 26 juin 2018

publié le 26/06/2018 à 09:21

Une étude sur l’exposition aux pesticides dans le Grand Est va être menée en Lorraine. Elle fait partie d’une campagne de mesure lancée en France. Les prélèvements dureront 1 an. Objectif : détecter la présence de 80 pesticides dont le glyphosate. En Lorraine, le bassin nancéien sera analysé.





Une enquête a été ouverte concernant les comptes de campagne d’Emmanuel Macron. Elle fait suite à une plainte contre X déposée le 11 juin par le groupe Les Républicains au conseil municipal de Lyon. Dans le viseur : des soupçons d’avantages accordés pendant la campagne d’Emmanuel Macron par Gérard Collomb, actuel ministre de l’intérieur alors maire de Lyon et président de la métropole lyonnaise.

A noter que le président Emmanuel Macron doit rencontrer aujourd'hui le Pape François au Vatican avant la prise de possession de son titre de chanoine. Une rencontre symbolique sur fond de crise migratoire.



Une boutique Duty Free a été inaugurée hier dans l'aéroport Metz Nancy Lorraine. Dans la zone réservée aux vols internationaux, elle propose des produits lorrains, du parfum, du champagne ou bien encore du tabac pour les voyageurs hors union européenne.





Le gouvernement s'oriente vers un service universel d'un mois. Les jeunes autour de 16 ans sont concernés. Différentes modalités devraient être ensuite mise en place. Certains pourront faire des périodes plus longues en fonction de leurs envies. Une consultation sera ouverte à l'automne avec les organisations de jeunesse et les jeunes.





Dernier match de poule pour les Français ce soir lors de la Coupe du Monde. Les Bleus affrontent le Danemark cette après-midi en Russie. Coup d'envoi à 16h en même temps que Australie-Pérou. Le Nigéria jouera ensuite contre l'Argentine à 20h en même temps que Islande-Croatie. En 8e de finale : l'Espagne affrontera la Russie, le Portugal jouera l'Uruguay. Hier l'Arabie saoudite a battu l'Egypte 2-1. L'Espagne a fait match nul 2 partout contre le Maroc. Match nul 1 partout entre le Portugal et l'Iran. L'Uruguay de son côté a corrigé la Russie 3-0.

