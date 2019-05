publié le 06/05/2019 à 16:45

Fun Radio vous invite a la première édition de l'EXTRÊME CORDOUAN, les 22 et 23 juin prochains, pour le premier Festival de Glisse et de Nautisme en Charent Maritime. Plus de 350 kite-surfeurs, véliplanchistes, funbordeurs, rameurs, kayakiste, SUP...sont attendus près de Royan, sur la plage de Saint-Georges-de-Didonne pour partir à la conquête du Phare de Cordouan.



Un événement 100% glisse qui accueillera une multitude de supports (windsurf, kitesurf, paddle, kayak, pirogue, aviron..) pour fêter l'arrivée de l'été. Une dimension environnementale et culturelle est donnée à l'Extrême Cordouan puisque l'objectif de ces deux jours de compétition est aussi de mettre en lumière le “roi des phares et phare des rois”, monument que la France a choisi de proposer à la liste du Patrimoine Mondial

de l’Unesco pour une inscription en juillet 2020.

Toutes les infos et inscription sur : www.extremecordouan.fr