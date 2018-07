EXTREME SESSION VALEILLES

publié le 16/07/2018 à 14:15





Fun Radio présente la 18 ème édition de l’Extrême Session les 20 et 21 Juillet à Valeilles.



Découvrez le plus grand rassemblement de sports extrêmes du Sud Ouest, avec les meilleurs riders mondiaux de Freestyle : Jetski, Flyboard, BMX, shows de fontaines et spectacle pyrotechnique, son village d'animation

La 18ème édition de l'Extrême Session, 20 et 21 Juillet à Valeilles entre Agen et Cahors, un événement Fun Radio.

Programme 2018

JET-SKI FREESTYLE

Les Extrêmes Sessions passent en mode "Aquatique", vous rêviez d'un brin de fraîcheur en cette période estivale, alors accrochez-vous et venez assister à un show unique avec en exclusivité un backflip....en jetski. Au guidon de machines de 700 cm3, développant la bagatelle de 75 CV, savourez les acrobaties nautiques de Romain Stampers. Cette année grâce aux Extrêmes Sessions nul besoin d'aller à la mer, c'est la mer qui viendra à vous !!



FMX

Des pilotes talentueux comptant parmi les meilleurs de la scène FMX vous offriront à Valeilles un spectacle époustouflant ! Backflip, Cliffhanger, Cordobes, Hart­attack, Tsunami entre autres, lancés sur une rampe placée à plus de 20 mètres de la réception, pour le plaisir des yeux. Une discipline aussi impressionnante qu'incontournable du festival.



BMX

Toujours aussi spectaculaire, le BMX sera de nouveau représenté en 2018 dans l'arène de l'Extrême session. Il ne pouvait en être autrement puisque ces riders sont aussi kamikazes sinon plus que leurs confrères motorisés ! Quelques "runs" agrémentés de "tail whip", de "backflip", "Indian air", finiront de vous convaincre qu'il s'agit là d'authentiques freestylers. Bien plus qu'une passion, le BMX est avant tout une discipline qui défie les lois de l'équilibre et de la gravité.



QUAD FREESTYLE

Cody Elkins est l'un des tout meilleurs rides quad au monde! L'américain fait parti des rares riders à maîtriser parfaitement le backflip quad avec variante : Clicker, superman, cordobes,... Détenteur du record du Monde Guinness Book du plus long saut en quad, Cody vient à Valeilles pour se mettre la tête en l'envers et vous en mettre plein les yeux !



GRASSTRACK

Sport star chez nos amis britanniques, vous aurez le plaisir de retrouver à Valeilles tous ces pilotes complètement "allumés" sur une piste ovale conçue spécialement pour leur permettre ainsi d'exploiter pleinement leurs machines. Ces drôles d'engins peuvent frôler les 160km/h en bout de ligne droite. Gavées au méthanol, "drivées" par des "as" du guidon, couchées à l'horizontale dans les virages, ces machines vous éblouiront par leurs performances.



FLY BOARD

Nouveau sport nautique nécessitant un équipement particulier, découvrez cette discipline spectaculaire et hors normes ! Propulsé à plusieurs mètres grâce à un Jet­Ski, le champion Romain Stampers plane littéralement au­dessus de l’eau. Il enchaîne les figures et rotations sur la planche rattachée à son engin. Fan de sensations fortes ? Assistez à cette démonstration et envolez-vous cet été sur la plage !





VILLAGE ENFANTS

Découvrez le royaume des enfants ! Dans un parc de jeu sécurisé et isolé de la foule, découvrez nos différentes animations pour enfants. Toboggan, mur escalade, tunnel, nos structures gonflables raviront les plus petits et leur laissera un souvenir impérissable des Extrême Session. L'accès au village est de 5 €, accès illimité pour le weekend. Vos enfants n'auront plus de limite pour passer des heures de folie dans nos immenses jeux gonflables accompagnés de la mascotte du festival, Chiken!



SPECTACLES CLOWN

Grande nouveauté cette année pour les jeunes enfants, le clown Nico-Choco donnera 2 spectacles le samedi 21 Juillet à 18h30 et à 21h15. Ce clown très maladroit et coquin, amènera l’imaginaire des enfants dans une forêt maZiques à la recherche d’une fée et d’un prince, accompagné de costumes en ballons….



Le spectacle sera composé de 2 parties, la première se déroulera à 18h30 et la seconde partie se déroulera à 21h15.



PYROTECHNIQUE

Vous pourrez assister dès la tombée de la nuit à un majestueux embrasement de notre "arène mécanique" ! Les pilotes enchaîneront les sauts et figures les plus acrobatiques, au rythme d'une musique endiablée, et d'une mise à feu gigantesque lors du show final. Chaque année est élaboré un spectacle pyrotechnique de plus en plus impressionnant, entremêlant laser et feu d'artifice durant 30 min de féerie étoilée. Lumières, son, feu d'artifice, l'union et l'osmose de ces différentes techniques composeront un ballet féerique et tout cela à Valeilles. Un spectacle digne des plus grandes villes.



SPECTACLE AQUATIQUE

Le ballet des eaux est un spectacle nocturne aquatique, son & lumière, A la nuit tombée, laissez-vous transporter par un magnifique spectacle tout en douceur et en féerie. Grâce à la magie des lumières et de jets d'eau. Passez de la surprise à la fascination grâce à la prestation enchanteresse que vous propose Le Ballet des Eaux



FUN PREND LE CONTROLE LE 21 JUILLET

le 21 juillet, retrouvez Ethan en mixe, en plein air



> Aftermovie Fun Prend Le Controle 2018 de Palaminy mixé par Ethan Crédit Média : Abrial Production | Date : 03/07/2018





