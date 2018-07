Fans zones en Lorraine pour le match France-Belgique, les pronos de Watson au zoo d'Amnéville : l'actu de ce mardi 10 juillet 2018

publié le 10/07/2018 à 09:08

Jour J pour la première demi-finale de la Coupe du monde de foot entre la France et la Belgique. Coup d'envoi à 20h. Et pour suivre le match, de nombreuses fans zones intérieures ont été organisées partout en Lorraine. A Nancy, le palais des sports Jean Weille de Gentilly sera ouvert au public à partir de 18h30. A Metz, un écran géant sera installé aux Arènes. Dans le Pays-Haut le forum à Longuyon sera ouvert à partir de 19H30. La salle des fêtes et l'hôtel de ville de Villerupt accueilleront également les supporters de l'équipe de France. A noter que Watson, l’otarie du zoo d’Amnéville a pronostiqué une victoire des Diables rouges contre les Bleus.



Et pour soutenir l’équipe de France, le plus grand drapeau lumineux est à Nancy. Avec ses 250 mètres de long, il était visible de la place Stanislas depuis le dernier étage d’un immeuble sur le plateau de Haye. Le drapeau bleu blanc rouge avait déjà été allumé en 2016 pour la demi-finale et la finale de l’euro.



Toujours en foot, 2eme match amical pour l’AS Nancy-Lorraine et le FC Metz. Les Grenats se déplacent à Verdun pour affronter l’ESTAC Troyes ce soir à partir de 17h30. De leur côté, les Nancéiens partent à Châlons en Champagne. Ils rencontreront Orléans. Début du match à 17h. A noter que la DNCG a donné son feu vert concernant les comptes du club. Une bonne nouvelle pour Jacques Rousselot qui souhaite vendre l’ASNL.

Côté Mercato, Stoppila Sunzu rejoint les Grenats. Le défenseur zambien vient de Lille. Ancien de Sochaux, le joueur de 29 ans s’est engagé pour deux ans avec le FC Metz.